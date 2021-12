Juiz de Fora estende campanha de vacinação contra gripe após baixa procura

Vacina contra a influenza protege contra os principais vírus da gripe em circulação no Brasil, incluindo o H3N2 e o H1N1 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Com o avanço do número de casos de H3N2 em algumas cidades brasileiras, como no Rio de Janeiro, que sofre com um surto do vírus, a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, na Zona da Mata, resolveu prorrogar a campanha de vacinação até dia 17 de dezembro - inicialmente, o prazo terminaria no dia 27 de outubro. A vacina contra a influenza protege contra os principais vírus da gripe em circulação no Brasil, incluindo o H3N2 e o H1N1.

No fim de novembro, sete novos casos de H1N1 foram confirmados no município. A reportagem tentou levantar o número total de contaminados nos meses de setembro, outubro e novembro, mas não obteve retorno da secretaria de Saúde até o fechamento desta reportagem – embora a administração tenha assegurado que os números são baixos.

Nesse sentido, a administração municipal ressalta a importância das pessoas buscarem um posto de vacinação em qualquer uma das 35 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Confira a lista completa de locais e horários no site da prefeitura

Campanha contra influenza

Desde o dia 12 de abril, a campanha de imunização contra a influenza acontece em todo o país e, neste momento, todas as pessoas com mais de seis meses de idade podem receber a vacina. Anteriormente destinada a grupos prioritários – como, por exemplo, gestantes, puérperas e idosos com 60 anos mais –, a ampliação de público teve início em julho.

Diante de uma procura insuficiente, a secretária de Saúde, Ana Pimentel, ressalta os graves problemas de saúde pública que os vírus da gripe podem trazer.

“Neste ano estamos todos concentrados em vencer a pandemia de COVID-19, mas não podemos nos esquecer de que existem outros vírus que circulam pelo nosso país. Um deles é a influenza, que pode causar gripes com sintomas fortíssimos. A vacina está disponível na cidade e neste momento peço que todos procurem para vacinar”, reforçou.