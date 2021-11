Vídeo mostra acidente que matou dois jovens e deixou três feridos em JF

Além de duas mortes, outros três ocupantes ficaram feridos em acidente na Avenida Brasil, em Juiz de Fora (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um carro com cinco pessoas colidiu com duas árvores em Juiz de Fora, na Zona da Mata, no fim da noite dessa terça-feira (2/11), e matou dois passageiros: um homem de 20 anos e uma mulher, de 21. Os outros três ocupantes se feriram, inclusive o motorista, de 21, que dirigia em alta velocidade, segundo uma das vítimas, de 18, que prestou depoimento à Polícia Militar.





O outro passageiro, de 17, disse que estava com os amigos em um bar e que o motorista teria ido ao local apenas para buscá-los, não tendo feito, portanto, uso de bebida alcoólica na companhia deles.

Ao saírem do estabelecimento localizado na Região Sudeste da cidade, o motorista perdeu a direção do carro após passar por uma lombada em um cruzamento na Avenida Brasil, no Bairro Ladeira, na Zona Leste da cidade. Na sequência, o carro colidiu com duas árvores às margens do Rio Paraibuna.







Segundo a PM, não foi possível verificar se o condutor apresentava sintomas de embriaguez, uma vez que o mesmo precisou ser sedado. Ainda conforme as autoridades, os médicos não relataram a presença de sintomas que indicassem o uso de bebida alcoólica. Ele foi conduzido para um hospital particular da cidade, onde permaneceu internado para passar por uma cirurgia na clavícula.

Os jovens de 17 e 18 anos foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Conforme a PM, os médicos informaram que não houve lesões graves e que a situação das vítimas é estável. Em divergência de informações, o Corpo de Bombeiros disse que o rapaz de 18 anos foi encaminhado ao hospital em estado grave, com politraumatismo.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML). A perícia técnica da Policia Civil também compareceu ao local para os trabalhos investigativos de praxe.