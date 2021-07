COVID-19 na Europa: novos casos se multiplicarão por cinco até 1º de agosto

(foto: AFP / Christof STACHE)

Leia mais sobre a COVID-19

O Centro Europeu para Prevenção e Controle de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) prevê que o número decasos dena região vai-se multiplicar por cinco até 1º de agosto, em comparação com o nível da semanaDe acordo com aspublicadas nesta sexta-feira (16/7) sobre sua zona de estudo, que engloba União Europeia, Noruega e Islândia, o ECDC estima que haverá 420 casos em cada 100.000 habitantes na semana que termina em 1º de agosto, contra menos de 90na semana passada.Para a semana que termina em 8 de agosto, o ECDC prevê 620 novos casos por cada 100.000 habitantes.Se confirmadas, essas projeçõesos casos registrados no outono boreal de 2020 (primavera no Brasil) e em abril de 2021, quando houve grandes surtos.De acordo com o ECDC, o número dehospitalares aumentará, mas não de forma significativa, graças à vacinação.O número de óbitos passará de 10 a cada 100.000 habitantes, contra 6,8 na semanaNo momento, a tendência é de alta em dois terços dos 30 paísespela agência europeia. O aumento de casos ocorre, principalmente, em pessoas com idades entre 15 e 24 anos.Na semana passada (5 a 11 de julho), o número de novos casos na UE aumentou 60%, devido à "flexibilização das medidas e ao avanço da Delta".Em junho, a agência previu que essa variante representará 90% dos novos casos até o final de