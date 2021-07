Vídeo: com altas temperaturas, família de ursos entra em lago com banhistas

O caso ocorreu no último domingo (11/7) e viralizou nas redes sociais (foto: Reprodução/Twitter/@ActiveNorCal) sensos comuns da natureza é a distância que os ursos gostam de manter dos humanos, mas uma mamãe urso quebrou a regra para tentar manter os três filhotes refrescados durante um passeio na cidade de South Lake Tahoe, na Califórnia, Estados Unidos. Os quatro ursos foram flagrados ao entrarem em um lago com dezenas de banhistas. Um dos grandescomuns daé a distância que os ursos gostam de manter dos humanos, mas uma mamãe urso quebrou a regra para tentar manter os três filhotes refrescados durante um passeio na cidade de South Lake Tahoe, na Califórnia, Estados Unidos. Os quatro ursos foram flagrados ao entrarem em um lago comde banhistas.













Onda de calor





Segundo o canal de notícias ABC7, a região sofria com uma onda de calor que levou os termômetros a marcarem uma média de 32,2 graus. É importante lembrar que julho marca o verão no hemisfério norte, e neste ano, em especial, a temperatura está bem acima do normal.





No dia 28 de junho, regiões do Canadá e do noroeste dos Estados Unidos registraram recordes históricos de temperaturas, o que provocou o fechamento de escolas e clínicas de vacinação contra a COVID-19 e adiou um evento de atletismo de classificação para os Jogos Olímpicos.





Em Portland (Oregon) e Seattle (estado de Washington), duas grandes cidades do noroeste dos Estados Unidos conhecidas pelo clima normalmente frio e úmido, a temperatura atingiu o maior nível desde o início dos registros, em 1940.





O aeroporto de Portland registrou 46,1ºC na segunda-feira ao meio-dia (após o recorde de 44,4ºC no domingo), enquanto Seattle registrou 41,6ºC, segundo o Serviço Meteorológico Nacional (NWS).