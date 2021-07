Mais de R$ 765 mil: quadro de Picasso é encontrado em casa herdada

Uma pintura original de Pablo Picasso foino sótão de uma casa na região de Nova Inglaterra, Estados Unidos. Com a descoberta, oanônimo recebeu mais de R$ 765 mil após a obra ser leiloada em 26 de junho.

A obra foi encontrada por um homem que herdou oda tia-avó. Outros quadros também estavam guardados em um armário durante 50 anos. De acordo com uma declaração do vendedor anônimo no site da casa de leilões, a parente estudou na Europa na década de 1920 e gostava de colecionar peças raras de arte.