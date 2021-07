Estudante compra comida para pessoas em situação de rua com crédito escolar

(foto: Tik Tok/Reprodução) alimentar escolar, uma espécie de auxílio-alimentação destinado a universitários estadunidenses, em dois dias? A estudante do último ano de psicologia da Universidade de Washington, Maya Nepos, tinha esta missão antes de se formar e optou por um caminho inusitado e solidário: fez uma super compra no mercado do campus e distribuiu entre pessoas em situação de rua na cidade de Saint Louis, onde estuda. O que você faria se tivesse que gastar U$$ 600 de créditoescolar, uma espécie de auxílio-alimentação destinado a universitários estadunidenses, em dois dias? A estudante do último ano de psicologia da Universidade de Washington, Maya Nepos, tinha esta missão antes de se formar e optou por um caminho inusitado e solidário: fez uma super compra no mercado do campus e distribuiu entre pessoas em situação de rua na cidade de Saint Louis, onde estuda.





viral na rede social e estrelou as manchetes dos jornais da cidade. No primeiro vídeo, postado em 11 de maio, ela mostra um print da conta do crédito alimentar e se pergunta como irá gastá-lo em 48h, prazo dado pela universidade. Para começar, ela levou as amigas para um jantar no câmpus, no entanto, ainda sobrou bastante dinheiro. Maya filmou a ação para o perfil dela no Tik Tok e se tornouna rede social e estrelou as manchetes dos jornais da cidade. No primeiro vídeo, postado em 11 de maio, ela mostra um print da conta do crédito alimentar e se pergunta como irá gastá-lo em 48h, prazo dado pela universidade. Para começar, ela levou as amigas para um jantar no câmpus, no entanto, ainda sobrou bastante dinheiro.





"Eu entendi que não ia comer toda a comida que o dinheiro poderia comprar e pensei que muitas pessoas adorariam ter alguma parte delas", disse ao canal Fox. No vídeo do TikTok, que já reúne 2,5 milhões de curtidas, ela mostra que comprou mais de dez sacolas de alimentos, além de máscaras e outros produtos de higiene, e levou a pessoas em situação de rua.





"Você aceita alimentos?", ela pergunta a uma dessas pessoas. "Comida? Oh Deus, obrigado!", responde um homem. Por dois dias, ela transitou por toda cidade em busca de pessoas em vulnerabilidade social para fazer as doações. "Conheci muitas pessoas especiais e me diverti muito", disse ela no segundo vídeo.





A ação impactou diversos usuários da rede que começaram a doar valores em dinheiro, cartões de presente e até mesmo suprimentos pelos Correios para Maya. A universitária se formou no fim de maio, mas continua a fazer as doações. Nesta quarta-feira (14/7), ela postou um novo vídeo em que distribui água e alimentos para algumas pessoas em situação de rua.





"Eu amo ajudar as pessoas em St.Louis, esta se tornou a minha casa nos últimos quatro anos", pontuou. Veja o vídeo que viralizou nas redes (o conteúdo está em inglês):