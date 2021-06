COVID-19: guia supremo do Irã recebe uma dose de vacina criada no país

(foto: AFP / KHAMENEI.IR)

O guia supremo iraniano Ali Khamenei recebeu nesta sexta-feira a primeira dose de uma vacina contra a COVID criada ena República Islâmica, mas ainda nãopelas autoridades de saúde de Teerã.Com 81 anos, o aiatolá Khamenei recebeu "umadose da vacina iraniana contra o coronavírus", informa uma mensagem publicada em suaoficial no Twitter.A televisão estatal exibiu imagens do líder, com umano rosto, no momento em que recebeu ano braço esquerdo.De acordo com a emissora, Khamenei recebeu umado fármaco COVIran Barekat, desenvolvido pela Fundação da Ordem do Imã.As autoridades iranianas anunciaram em 14 de junho luz verde para o uso "emergencial" do imunizante, que ainda não foi autorizado a entrar noAsfixiado pelas sanções americanas, o Irã tem acesso aestrangeiras como a Sputnik russa ou a Sinopharm chinesa, mas reclama por não conseguir importar doses suficientes devido às dificuldades para pagar os fornecedores no exterior.Em janeiro, Khamenei proibiu a importação decontra a COVID produzidos nos Estados Unidos ou Reino Unido, alegando que isto poderia "contaminar" o país.O Irã é a nação do Oriente Médio mais afetada pela COVID-19, com mais de 83.500 mortes e mais de 3,1 milhões de casos, de acordo com os números oficiais. Especialistas apontam, no entanto, uma subnotificação.De acordo com o ministério da Saúde, mais de de 4,4 milhões de seus 83 milhões de habitantes receberam a primeira dose da vacina e, deste grupo, pouco mais de 25% as duas