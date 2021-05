Farmacêuticas correm em busca de comprimido que poderia combater a COVID-19

(foto: Julio Lapagesse/CB/D.A Press)

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





As farmácias poderão ter em breve em suasremédios com eficáciacontra a COVID-19?Depois das vacinas, as companhias farmacêuticas estão agora napara desenvolver um tratamento que possa ser tomado em casa com um copo d'água quando os sintomasPorque embora prevenir seja melhor do que, como diz o ditado, saber tratar continua sendo crucial.Já existempara outros vírus, como o HIV, causador da Aids, e da gripe.No começo da pandemia, o financiamento e as pesquisas se concentraram no desenvolvimento das vacinas, o que explica em parte o atraso no desenvolvimento de antivirais contra o coronavírus."Os vírus são pequenas máquinas que precisam de certospara se replicar", explica Daria Hazuda, bioquímica que trabalha há anos nestes tratamentos."Os antivirais costumam ser pequenasquímicas, desenvolvidas para interferir neste maquinário", diz."Eles introduzem uma mutação noe quando isto ocorre várias vezes, estas mutações reduzem a capacidade do vírus de se replicar", acrescenta.Ao conter a doença, pode-se evitar os casos graves, ase as mortes.Atualmente há dois projetos relativamente, aprovados em mais de mil pessoas.O primeiro é o do laboratório farmacêutico americano Merck, emcom a empresa de biotecnologia Ridgeback Biotherapeutics. O produto se chama Molnupiravir.Desenvolvido inicialmente para tratar a gripe, foi modificado para que possa serna forma de comprimido, que deve ser ingerido duas vezes ao dia por cinco dias.O tratamento tem sido muito bem tolerado pelas poucas centenas de pessoas que já o. Exames de várias dezenas delas mostraram que o vírus já não era detectável depois de cinco dias para todos os tratados com Molnupiravir, mas ainda eraem 26% do grupo placebo.Osdos testes em outros 1.450 adultos são esperados para o outono.O segundo projeto é da empresasuíça Roche, em colaboração com a empresa americana Atea Pharmaceuticals.Denominado AT-527, oestá sendo testado com 1.400 participantes na Europa e no Japão, desta vez a partir dos 12 anos."Esperamos solicitar a aprovação dos reguladores no final do ano e lançar oem 2022", disse à AFP o diretor-geral da Atea, Jean-Pierre Sommadossi.Um terceiro projeto, menos avançado, épela Pfizer.Diferentemente dos demais, o, denominado PF-07321332, foi desenvolvido especificamente contra o Sars-CoV-2, vírus causador da COVID-19. Está sendoem cerca de 60 adultos e os resultados são esperados no fim de junho.Tanto a Merck quanto a Roche exigem que oseja tomado nos cinco dias seguintes ao aparecimento dos sintomas.Isto se deve a que o vírus se replica mais durante asemana."Quanto antes se tratar com um antiviral, melhor será o", diz Daria Hazuda, que dirige a pesquisa sobre o medicamento da Merck.Isso explica o relativo fracasso do Remdesivir, o único antiviral contra a COVID-19 aprovado até agora. Produzido pelo laboratório americano Gilead Sciences, deve ser tomado por viano hospital.Isso significa que os pacientes estarão com aem estágio muito avançado para obter algum benefício real.Uma vez que osestiverem disponíveis, o principal desafio será diagnosticar os pacientesMas estes antivirais também deveriam poder ser usados na prevenção: por exemplo, quando o membro de uma família se infecta, os demais podem tomar o tratamento para evitar desenvolver a doença.Por último, especialistas confiam na capacidade dos antivirais para continuar sendocontra as variantes, assim como contra outros coronavírus, inclusive, potencialmente alguns ainda desconhecidos.Esta é uma vantagem significativa sobre outro tratamento existente, os anticorpos sintéticos.Além de ser restritivos porque são injetados por via intravenosa, ossão muito específicos para o vírus que combatem, e portanto é pouco provável que sejam eficazes contra futuros

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.[VIDEO3]