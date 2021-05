Número de mortes por COVID no mundo é até 3 vezes maior que dados oficiais

(foto: AFP / DIPTENDU DUTTA)

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

O excesso de mortes provocado pela pandemia é até três vezes maior que osatribuídos à covid-19 desde a detecção doscasos no fim de 2019 na China, afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS).Durante a publicação de seu relatório anual sobre asde saúde no mundo, a OMS informou que a covid-19 provocou no ano passado pelo menos três milhões de mortes diretas ou indiretas. Mas o balanço oficial de óbitos atribuídos aono fim de 2020 era de 1,8 milhão."Isto corresponde a estimativas, que previam que o número total de mortes seria ao menos duas a três vezes maior que o balanço oficial depor COVID-19", afirmou Samira Asma, vice-diretora-geral responsável por dados na OMS.De acordo com os cálculos, a especialista acredita que aprovocou até o momento "de seis a oito milhões" de mortes diretas e indiretas.Samira Asma afirmou ainda que a OMS está trabalhando com os países para determinar qual é o "verdadeiro balanço humano da pandemia e, assim, estar melhorpara a próxima urgência".Embora as mortes diretamente relacionadas com a COVID-19 sejam um "indicador-chave para seguir a evolução da pandemia", explica a OMS no relatório, muitos países não possuem nenhum sistema de registro do estado civil, o que significa que carecem de estatísticas precisas e, sobretudo no que diz respeito àse suas causas.Desta maneira, o excesso de mortes não pode serem todas as regiões, pois faltam dados de alguns países, mas a OMS calcula que em 2020 se registrou um excedente de mortes de entre 1,34 e 1,46 milhão nas Américas e de entre 1,11 e 1,21 milhão no continenteUma avaliação recente dos sistemas dede saúde feita em 133 países revelou que, em geral, a região europeia registrou 98% do total de mortes, enquanto na região africana a proporção foi de apenas 10%.De modo geral, "apenas 40% dos países de todo o mundo registram ao menos 90% das mortes, o que significa que um número importante denão são capazes de informar as mortes nem as causas", explicou Samira Asma.A diferença entre o que os especialistasde "excesso de mortes" e o balanço oficial de óbitos vinculados à covid-19 é provocada por vários fatores.Alguns países notificam as mortes com atraso, assim como algumas pessoas morrem sem passar por nenhum teste de diagnóstico. Outras falecem de outras doenças que não foram tratadas, por medo de comparecer ao centro de saúde ou por causa das medidas de"O excesso de mortes nos apresenta umamelhor, pois aponta os efeitos diretos e indiretos", declarou William Msemburi, analista no departamento de dados da OMS.Globalmente, estas estatísticas mostram que "a pandemia de covid constitui uma ameaça importante para a saúde e o bem-estar das populações de todo o mundo", destacou Samira Asma.Além disso, os primeiros dados apontam que a COVID-19 provocou uma queda de entre dois e três anos na expectativa de vida em alguns países, segundo a

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

