Austrália pede que pessoas com mais de 50 anos tomem vacina contra COVID-19

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

O governo da Austrália fez um apelo para que as pessoas com mais de 50 anos tomem a vacina contra o coronavírus, por temer que os receios a respeito dapossam provocar um desastre sanitário no país.A Austrália é uma das poucas nações que conseguiu eliminar a transmissãoda COVID-19, mas a campanha de vacinação é lenta.Após vários atrasos nas entregas do imunizante, cada vez é maisque os australianos de mais de 50 anos estão mais preocupados com os eventuais efeitosda vacina da AstraZeneca do que com o contágio do vírus."Eu encorajo as pessoas com mais de 50 anos a receber a", afirmou o primeiro-ministro Scott Morrison nesta sexta-feira. "E se você tem mais de 70 anos, eu o encorajo muito a faze isto"."Minha mãe recebeu, minha sogra recebeu e elas estão bem", completou Morrison, em uma tentativa de tranquilizar a população sobre os possíveis riscos desanguíneos, muito raros.A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda a continuidade do uso da vacina da AstraZeneca, ao destacar que os benefícios são muito maiores que os riscos de trombose.Mas uma pesquisa recente do Essential Report indicou que apenas 42% dosgostariam de tomar a vacina o mais rápido possível. Quase um terço deseja receber o imunizante da Pfizer, mas não o da AstraZeneca.A pesquisa mostra que as dúvidas sobre aaumentaram consideravelmente entre as pessoas com mais de 55 anos desde abril. O governo recomendou a aplicação do imunizante da Pfizer entre as pessoas com menos de 50 anos.Osapontam que o fato de a Austrália ter eliminado a transmissão comunitária pode fazer com que a população baixe a guarda a respeito da covid-19. Mas alertam que a situação pode mudar rapidamente se as medidas de combate ao vírus não forem

Os chamados passaportes de vacinação contra a COVID-19 estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países.



O sistema de controle tem como objetivo garantir o trânsito de pessoas imunizadas e fomentar o turismo e a economia.





Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Especialistas dizem que os passaportes de vacinção impõem desafios éticos e científicos.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

