Prostitutas retornam às vitrines de Amsterdã após crise da COVID-19

Nos quartos onde atendem os clientes, há avisos oficiais sobre a COVID-19 nas paredes recomendando a higienização das mãos e o uso de máscara (foto: Creative Commons/Reprodução)





Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa





Janssen





Pfizer





Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Asretornaram nesta quarta-feira ao Red Light District (Distrito da Luz Vermelha) de, após seis meses de inatividade, depois que o governo começou a aliviar as medidas de restrição sanitária.As profissionais já podem ser vistas nas vitrines ao lado dos canais, pela primeira vez desde dezembro, intervalo em que não contaram com apoio do governo. Nos quartos onde atendem os clientes, há avisos oficiais sobre anas paredes recomendando a higienização das mãos e o uso de máscara."Estou muito feliz por termos reaberto, após esse longo tempo sem trabalho", diz Kelly. "É muito agradável rever minhas colegas e ter uma certa rotina. Ficar sentada em casa é entediante."A prostituição é legalizada na Holanda, mas havia sido proibida temporariamente pelo governo durante a segunda onda de, assim como outras "profissões de contato", o que levou muitas profissionais do sexo a trabalhar ilegalmente, sem segurança, apontou seu sindicato.Jeanne criticou que sua atividade tenha sido proibida enquanto outras profissões, como a de cabeleireiro, foram liberadas meses atrás. "Tudo relacionado à higienização das mãos e às demais medidas sanitárias já aplicávamos."O Distrito da Luz Vermelha é um dos principais pontos turísticos da cidade e alguns locais são afetados pore pelo comportamento de grupos de jovens."Agora as meninas voltam, os bares reabrem, é um avanço, estou muito feliz", diz Davey Mell, 27, dono de bar. "Esse foi um período muito difícil para qualquer um aqui em Amsterdã, principalmente neste distrito."

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

[VIDEO4]





Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.[VIDEO3]