COVID: EUA flexibilizam máscaras em ambientes fechados para vacinados

Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Em casos graves, as vítimas apresentam

Os americanoscontra a COVID-19 podem dizer adeus a um dos símbolos da pandemia: para eles, as autoridades de saúde suspenderam nesta quinta-feira (13/5) ade usar- um "grande dia", segundo Joe Biden."Se você está totalmente, não precisa mais usar máscara!", declarou o presidente, comemorando a notícia em um breve discursono gramado da Casa Branca."Acho que este é um grande, um grande dia", acrescentou, pedindo a todos os que ainda não foram vacinados que o façam semCerca de 35% da população dos Estados Unidos, mais de 177 milhões de pessoas, estão totalmentecontra a COVID-19, tendo sidocom uma única dose da vacina Johnson & Johnson ou as duas da Pfizer ou da Moderna."Qualquer pessoa que esteja totalmente vacinada pode participar de atividades internas e externas, pequenas ou grandes, sem usar máscara ou [respeitar] afísica", declarou Rochelle Walensky, diretora do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a principal agência federal de saúde pública do país."Se você estivervacinado, pode começar a fazer as coisas que tinha parado por causa da pandemia", acrescentou em um"Esperamos muito pelo momento em que poderíamos alcançar umade normalidade", disse ela, não esquecendo as mais de 580 mil mortes que a pandemia causou no país.O novo guia do CDC, no entanto, mantém ade que os vacinados continuem usando máscaras nos transportes públicos (aviões, ônibus, trens), aeroportos e estações"É ótimo", disse Desmond, 67 anos, após o, exibindo sua máscara em volta do pescoço nas ruas de Washington. "Estamos à frente do resto do mundo", disse ele.Outros mostraram alguma. "Vou continuar a usar máscara dentro de casa", disse à AFP Mubarak Dahir, 57 anos, vacinado desde o início de abril. "Acho que é prematuro e perigoso pensar que já estamos livres".As autoridadesdestacaram, no entanto, que a sua decisão se baseou nos dados científicos mais recentes: estudos têm demonstrado que as vacinas são eficazes não só contra os casos sintomáticos, mas também contra a própria possibilidade de, bem como contra as variantes em circulação, disse Walensky.Ela também destacou o fato de que as poucas pessoas que foram infectadas pela COVID-19, apesar de terem sido vacinadas, acabaram sendo menosO número de casos caiu drasticamente: a média móvel de infecções durante sete dias caiu para cerca de 36.000 casos por dia, enquanto a média móvel de óbitos está em seu nível mais baixo desde o início de abril de 2020."Se você tiver, deve colocar a máscara de volta e fazer o teste imediatamente", pediu Walensky, que também alertou que se a situação de saúde piorar, essas novas recomendações podem ser revistas.Mas especialistas argumentam que esse cenário tem poucas chances dedevido ao ritmo da campanha de vacinação: mais de 250 mil inoculações foram feitas em 114 dias, desde o início da gestão de Biden.Até esta semana, apenas maiores de 16 anos poderiam sercontra COVID-19 nos Estados Unidos.Mas, a partir desta quinta-feira,entre 12 e 15 anos, cerca de 17 milhões de pessoas, podem receber a vacina Pfizer / BioNtech.As autoridades norte-americanas, que começaram a aconselhar o uso de máscaras para evitar a disseminação da covid-19 no início de abril de 2020, já haviam começado agradativamente suas recomendações nas últimas semanas.Até o momento, eraque os vacinados não usassem a máscara ao ar livre (exceto em multidões) e em ambientes fechados se estivessem com outros imunizados.Também podiam se encontrar sem máscaras com pessoas não vacinadas, mas de apenas um domicílio por vez e se não apresentassem fatores de risco para COVID-19.Em outros lugares, a euforia sentida nos Estados Unidos pareceO coronavírus continua a ter consequências, por exemplo no mundo dos esportes.A UEFA anunciou nesta quinta-feira que a final da Liga dos Campeões será disputada no Porto e não mais em Istambul com base na situação de saúde.E em Tóquio, a ameaça do vírus ainda paira sobre adas Olimpíadas.Um sindicato de médicos de hospitaisconsidera "impossível" o evento ser realizado em um momento no qual o país deve enfrentar uma quarta onda da pandemia.Os planos para algumas equipes treinarem no Japão antes do início dos Jogos foram

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.