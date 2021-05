Mulher recebe quatro doses de vacina contra COVID por engano

A jovem italiana recebeu 0,30 ml da vacina da Pfizer; a enfermeira esqueceu de diluir o princípio ativo com soro fisiológico (foto: Fred Tanneau/AFP)

Uma jovem italiana da comuna de Massa, no norte do país, recebeu um pouco mais de quatro doses doses decontra o coronavírus por engano – e não seis, como havia sido divulgado anteriormente –, razão pela qual teve de passar um dia sob observação no hospital, embora já tenha recebido alta e passe bem.

A mulher, de 23 anos, trabalha como residente de psicologia clínica e, comode saúde, foi vacinada dentro das categorias prioritárias, segundo confirmaram as autoridades de saúde locais em uma entrevista coletiva on-line na segunda-feira, 10.

"O fato de a quantidade injetada [0,30 ml] ter sido de um pouco mais de quatro doses é importante, porque o teste feito pela Pfizer para estabelecer as consequências de uma overdose parou com quatro doses do princípio ativo inoculadas simultaneamente, sem que, por isso, os pacientes tenham registrado consequências particulares", especifica o comunicado de imprensa.

Ainda segundo as autoridades de saúde, a enfermeira que vacinou a jovem se esqueceu de diluir o princípio ativo com soro fisiológico, um erro cometido devido ao "alto volume de trabalho e à pressão para que se respeitem rigorosamente os horários".

A jovem voltou para casa na segunda-feira, depois de passar 24 horas no hospital sob observação, completa o comunicado.



Ao se dar conta do erro, as enfermeiras responsáveis explicaram o que aconteceu à jovem, que seguiu então para o departamento de emergência em Massa, onde esteve sob observação durante 24 horas até ser liberada hoje.



Embora não tenham sido registrados efeitos colaterais, os médicos continuarão a monitorar seu progresso para avaliar os efeitos no seu sistema imunitário depois de receber uma dose excessiva da vacina.



Essa overdose já foi comunicada à Agência Italiana de Medicamentos (AIFA) e as autoridades sanitárias regionais abriram uma investigação para esclarecer o incidente.



(Com agências internacionais)

