China registra crescimento demográfico mais lento das últimas décadas

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

A China, que tem cada vez mais aposentados emcom os trabalhadores ativos, registrou nos últimos 10 anos, o crescimentomais lento da população do país em décadas e, em breve, deve serpela Índia em número deO país de maior população do mundo tinha1,411 bilhão de habitantes no fim do ano passado, anunciou Pequim nesta terça-feira (11/5) ao divulgar os resultados do censo decenal.Na comparação com a pesquisa de 2010, a populaçãoaumentou 5,38% em 10 anos (0,53% em média por ano), segundo o Escritório Nacional de Estatísticas. Este é avanço maisdesde a década de 1960.Com este ritmo, o país pode perder o título de maior população domais rápido que o previsto. A Índia deveria registrar em 2020, segundo estimativas da ONU, 1,38 bilhão de habitantes.A população da Índia cresce na média de 1% por ano, segundo um estudoano passado por Nova Délhi.A China já havia divulgado uma previsão de que a curva de crescimentodeve atingir o pico em 2027, quando a Índia superaria o vizinho. A população chinesa começaria, então, a diminuir, até chegar a 1,32 bilhão de habitantes em 2050.O porta-voz do Escritório Nacional de Estatísticas, Ning Jizhe, confirmou que o país sedo "pico", mas não antecipou uma data. A população deve ser superior a 1,4 bilhão "durante um certo tempo", se limitou a declarar.A queda da taxa detem várias razões: diminuição do número de casamentos, o custo da habitação e da educação, a gravidez mais tardia das mulheres que priorizam a carreira, entre outras.No ano passado, marcado pela epidemia de COVID, o número de nascimentos caiu a 12 milhões, contra 14,65 milhões em 2019, ano em que a taxa de natalidade (10,48 por 1.000) já estava no menor nível desde a fundação da China comunista em 1949.A epidemia "aumentou a incerteza da vidae a preocupação com o nascimento de um filho", reconheceu Ning.Em 2016 o país flexibilizou a política do filho único, permitindo que todos ostenham o segundo filho. Mas a medida não serviu para estimular a taxa de natalidade, o que leva algumas pessoas a pedir o fim do limite de duas crianças por família.Os demógrafos advertem que o país pode registrar o mesmodo Japão e Coreia do Sul (com excesso de idosos em comparação com a população jovem e ativa no mercado de trabalho).Em março, o Parlamento aprovou um plano para aumentara idade de aposentadoria durante os próximos cinco anos.De acordo com os resultados do censo, no ano passado o país tinha mais de 264 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, uma população que18,7% do total do país, ou seja um aumento de 5,44% na comparação com 2010.A população em idade ativa (15 a 59 anos) representa 63,35% do total, 6,79% a menos que na década passada.Outro dado reflete os desequilíbrios potenciais: a população "flutuante" de migrantes internos. Estas pessoas de zonas rurais que trabalham em cidades com poucasocial chegaram no ano passado a 376 milhões, um aumento de quase 70% em uma década.O governo, no entanto, ao que parece conseguiu atenuar o desequilíbrio entreinduzido pela preferência tradicional por meninos e que, às vezes, leva à eliminação dos fetos do sexo feminino.A China registrou o nascimento de 111,3 meninos para cada 100 meninas, uma proporção em queda de 6,8 pontos percentuais na comparação com 2010.Os resultados do censo, publicados com várias semanas de atraso, provocam dúvidas entre alguns analistas, como o demógrafo Yi Fuxian, da Universidade do Wisconsin em Madison (Estados Unidos).A população chinesa está diminuindo desde 2018 e não superaria 1,28 bilhão de habitantes, afirma Yi Fuxian.Pequimos números para evitar "um terremoto político" e não desestimular osestrangeiros, destaca.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.