Governador da Flórida revoga todas as medidas relacionadas à COVID-19

DeSantis assinou uma lei que invalida as ordens de emergência locais – que impõem restrições devido à COVID-19 – a partir de 1º de julho, e também assinou uma ordem executiva que "cobre o período" até a data."É o que se deve fazer com base nas evidências", disse o governador republicano em entrevista coletiva em São Petersburgo, Oeste do país, referindo-se à redução de casos e mortes graças ao avanço do processo de vacinação.Cerca de 9 milhões de pessoas – de um total de 23 milhões de habitantes – receberam ao menos uma dose da vacina na Flórida, de acordo com o Departamento de Saúde dos Estados Unidos. "A esta altura, as pessoas que não foram vacinadas certamente não foi por falta de disponibilidade", acrescentou.A vacina foi habilitada na sexta-feira(30/4) para todos os maiores de 16 anos sem a necessidade de comprovação de residência no estado, documento que era exigido desde janeiro devido à alta demanda inicial.Isso possibilitou a vacinação para pessoas em situação irregular, que tinham dificuldade em comprovar sua residência e do chamadoDeSantis criticou as rígidas medidas de segurança que ainda existem em outros estados do país.Ele disse que, a esta altura, aqueles que ainda precisam "vigiar" os habitantes, "estão afirmando que não acreditam em vacinas, não acreditam em dados, não acreditam na ciência".As vacinasestão disponíveis, em muitos casos, em centros federais, estaduais e municipais, além de várias farmácias e supermercados com seções farmacêuticas.DeSantis acrescentou que nem o Estado, nem os governos municipais e distritais podem fechar negócios por não cumprimento das medidas contra a pandemia.A lei também proíbe as empresas de exigirem "passaportes de vacina" de seus funcionários ou clientes, algo que o governador já havia estabelecido por decreto em 2 de abril.A medida coincide com a recente decisão dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) de permitir o reinício das atividades dos cruzeiros em meados de julho, desde que 98% da tripulação e 95% dos passageiros estejam vacinados.Não ficou claro como os requisitos do CDC coexistirão com esta nova lei estadual da Flórida.Após o anúncio de DeSantis, funcionários de governos locais criticaram sua decisão."A ordem basicamente afirma que a crise da covid terminou no estado da Flórida", disse o prefeito democrata de Miami Beach, Dan Gelber, ao jornal local Miami Herald."Por nenhum conjunto de critérios objetivos estamos seguros ainda", acrescentou.Nesta segunda-feira, a Flórida registrou cerca de 3 mil novos casos dee 41 mortes. Ao todo, 36 mil pessoas morreram no estado desde o início da pandemia.

