COVID-19: alunos do ensino médio na França retomam as aulas presenciais

Alunos do ensino médio voltaram àsde aula nesta segunda-feira (3/4) na França, uma semana depois de seusdo pré-escola e do ensino fundamental, após um mês dedestinado a conter a terceira onda de COVID-19."Apesar dos temores, a retomada do ensinotem corrido bem", comemorou o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, em entrevista ao Journal du Dimanche.Diante da situaçãoainda delicada, será mantido nas salas de aula um rígido protocolo sanitário que prevê oimediato de uma aula, quando for detectado um caso positivo entre os estudantes.Além disso, os alunos deverão revezar aulas presenciais e a distância, para que os estabelecimentos não ultrapassem ade 50% de presença."Se a situação melhorar, poderemos, por exemplo, considerar a possibilidade de voltar a fechar as salas depois de três casos", ou "restabelecer as aulaspara todos os alunos do ensino médio e universidades", disse o ministro.O governo distribuirá milhões denasais nas escolas para que os alunos possam fazer um teste anticovid uma vez por semana e, assim, evitar os contágios.Também nesta segunda-feira foramasde circulação que impediam os franceses de se deslocarem a mais de 10 quilômetros de suas casas, salvo por motivos de necessidade maior.Este retorno às salas de aula e o levantamento das restrições de circulação marcam o início de umde quatro etapas anunciado pelo presidente Emmanuel Macron.A próxima fase estápara 19 de maio, com a reabertura de lojas, cinemas, museus, teatros e áreas externas de bares e restaurantes, assim como a mudança do horário do toque de recolher, que passaria de 19h para 21h.Este calendário está sujeito à evolução da situação, de acordo com o presidente e seus ministros.O levantamento das restrições ocorre em um momento em que o país registra umanas hospitalizações por covid-19 e nas internações em unidades de terapia intensiva, com queda de 13% e 18%, respectivamente, nos últimos sete dias em comparação com a semana anterior.Estes números continuam sendo elevados, porém, com uma média de 1.564 novashospitalares e 357 internações em UTIs diárias nos últimos sete dias.Desde o início da pandemia, 5,6 milhões de casos de COVID-19 e 104.800 mortes foramno país.

