Homem de 121 anos vacinado contra COVID-19

(foto: Ministério da Saúde do Peru/Divulgação)

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Umde 121 anos foicontra aem sua casa, em um vilarejo na região central do país, informou o ministério da Saúde., de 121 anos, se tornou o adulto de maior idade vacinado na região de Huánuco com a primeiracontra a COVID-19", afirma o ministério em um comunicado.Nascido em 1900, Abad recebeu a primeira dose daem sua casa no distrito de Chaglla, na província de Pachitea, região de Huánuco.Para chegar à residência do, uma equipe do ministério precisou caminhar por mais de três horas por um terreno difícil.A região de Huánuco registra 5.000 idosos que já receberam a vacina.De acordo com o balanço do ministério da Saúde, o Peru tem 1.129.190 pessoas que já receberam a primeira dose da vacina dos laboratórios Sinopharm, Pfizer e AstraZeneca. Destes, 628.051 receberam as duas doses.O governo iniciou ade pessoas com mais de 80 anos em 8 de março. Na sexta-feira, a vacinação começou para a faixa etária de 70 a 79 anos."Até 28 de julho teremos 4,5 milhões de vacinados", disse o presidente Francisco Sagasti.A meta é imunizar 24,5 milhões de adultos ao longo do ano. O Peru registra 61.477 mortes e 1,7 milhão de casos de COVID-19 em 13 meses de pandemia.

