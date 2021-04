França irá multar em 1.500 euros viajantes que não cumprirem quarentena

Gabriel Attal, porta-voz do governo francês, anunciou a medida que será tomada no país (foto: AFP / Thomas SAMSON)

O que é um lockdown?







Saiba como funciona essa medida extrema, as diferenças entre quarentena, distanciamento social e lockdown, e porque as medidas de restrição de circulação de pessoas adotadas no Brasil não podem ser chamadas de lockdown

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?







Os chamados passaportes de vacinação contra COVID-19 já estão em funcionamento em algumas regiões do mundo e em estudo em vários países. Sistema de controel tem como objetivo garantir trânsito de pessoas imunizadas e fomentar turismo e economia. Especialistas dizem que os passaportes de vacinação impõem desafios éticos e científicos.

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os viajantes procedentes do, Argentina, Chile e África do Sul que violarem a quarentena obrigatória de 10 dias ao chegar à França terão que pagar umade 1.500 euros (1.800 dólares), anunciou o porta-voz do governo, Gabriel Attal."A polícia farápara verificar que estão no local onde devem permanecer isolados", disse Attal à rádio Europe 1. Em caso de reincidência, a multa chegará a 3.000 euros, completou.A França anunciou no sábado que estabelecerá uma quarentenade 10 dias para os viajantes procedentes do Brasil, Argentina, Chile e África do Sul, devido à preocupação crescente com as variantes de covid-19.Os voos com o Brasil estão, mas prosseguem com os outros três países, pois, segundo Paris, a presença de variantes "não alcança os níveis observados no Brasil".A quarentena obrigatória para os viajantes seráde maneira progressiva até sua entrada plena em vigor em 24 de abril. Também afetará os viajantes procedentes do território francês da Guiana.

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.