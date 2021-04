Veja: lágrimas na abertura de 'bolha' entre Nova Zelândia e Austrália

(foto: AFP / SAEED KHAN)

Ver galeria . 10 Fotos Veja: lágrimas e abraços na abertura de 'bolha' entre Nova Zelândia e Austrália

Famílias e amigos se reencontraram nesta segunda-feira (19/4) após os primeiros voos da "bolha" que permite viagens sem restrições entre Nova Zelândia e Austrália, após quase 400 dias dedas fronteiras pela pandemia de coronavírus.A frase "WELCOME WHANAU" (Bem-vinda família em maori) foi escrita em letras gigantes em uma parte da pista dode Wellington, capital neozelandesa."É um grande dia para as famílias e seus amigos", declarou a primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, que celebrou aeficaz contra a COVID-19 nos dois países.O acordo permite que os passageiros voem entre Austrália e Nova Zelândia sem a necessidade de respeitar uma quarentena obrigatória o chegar a seu destino.Para Lorraine Wratt, uma neozelandesapela pandemia quando estava com a família na Austrália, é "fantástico" poder viajar de novo."Estamos felizes de voltar para casa, mas vamos sentir saudade de nossa família" (na Austrália), disse."Chegamos à Austrália para passar o Natal com nossos filhos... Pensávamos emem fevereiro, mas foi um pesadelo".Antes da pandemia, os australianos representavam 40% dos turistas estrangeiros que visitavam a Nova Zelândia, com quase 1,5 milhão de viajantes em 2019.Centenas de milhares de neozelandesesvivem na Austrália e, antes da pandemia, muitos viajavam regularmente para visitar o arquipélago. O trajeto dura três horas."É como um único grande país, por isto é muito bom abrir as fronteiras. Ajudará todas as famílias", declarou à AFP Mehat El Masri, que aguardava o reencontro depois de 16 meses com o filho, Shady, que mora em Sydney.A bolha, que entrou em prática após meses de negociações entre os países vizinhos que conseguiram controlar em grande parte a pandemia de COVID-19, foi celebrada como um importante marco para restabelecer a indústria da aviação mundial, muitopelo coronavírus.O diretor geral da companhia aérea Air New Zeland, Greg Foran, chamou esta segunda-feira de dia "histórico" para as pessoas que trabalham no setor turísticoabalado."É uma verdadeira mudança para a companhia aérea. É o primeiro dia de nosso renascimento", declarou.Craig Suckling, outro executivo da companhia, disse que a atmosfera antes do embarque no aeroporto de Sydney era "eletrizante, um verdadeiro elevador emocional".A Austrália informou que estuda ade criar outras bolhas de viagens com Singapura, Coreia do Sul, Japão e Taiwan. A Nova Zelândia está trabalhando para permitir o acesso sem restrições dos habitantes de pequenos Estados do Pacífico, como as Ilhas Cook ou Tuvalu.Mas os governantes dos dois países já advertiram que adotar mais mudanças nos fechamentos das fronteiras decretados pelaserá um processo lento."A ideia de queum dia tudo será aberto não é o que vai acontecer", afirmou o primeiro-ministro australiano Scott Morrison."Vai ser feito com, trabalhando duro na proteção sanitária e médica", completou.

