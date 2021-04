Itália anuncia reabertura gradual a partir do final de abril

A Itália vai começar uma reabertura gradual de restaurantes e escolas a partir de segunda-feira 26 de abril, anunciou nesta sexta (16) o chefe de governo, Mario Draghi.



O futuro do país pode ser visto com um "prudente otimismo", afirmou Draghi em coletiva de imprensa na qual admitiu que o governo vai tomar "um risco calculado" ao decidir as reaberturas para reativar a economia e a vida social.



"A prioridade será dada às atividades ao ar livre", afirmou Draghi, sem citar explicitamente se as cafeterias e restaurantes com áreas externas serão autorizados.



Ele anunciou também a abertura de todas as escolas presencialmente nas áreas amarelas e laranjas, ou seja, de risco médio ou leve.



O projeto de abertura progressiva se baseia em dois pilares: a manutenção de todas as medidas sanitárias, como o distanciamento social e uso de máscara e o impulso da campanha de vacinação.



"A probabilidade de que sejamos obrigados a retroceder é muito baixa se as regras forem respeitadas", afirmou Draghi quando questionado sobre o possível cancelamento dessas aberturas.



Draghi explicou que será possível viajar entre duas regiões classificadas como "amarelo", o que estava proibido até então.



A decisão do governo representa uma pequena aceleração no calendário de aberturas e marca o início de uma transição para que em maio outros setores possam abrir.



O ministro da Saúde, Roberto Speranza, afirmou que o governo planeja reabrir piscinas ao ar livre a partir de 15 de maio e as academias a partir de 1º de junho.



Os cinemas, teatros e espetáculos, um setor duramente atingido pelo fechamento desde outubro, poderão abrir também ao ar livre desde 26 de abril.



A organização de férias e exposições será possível a partir de 1º de julho.



A Itália, o primeiro país da Europa afetado pela pandemia de coronavírus em fevereiro de 2020, registrou até agora mais de 115.000 mortes.