'Esgotado' por causa da pandemia, ministro da Saúde austríaco renuncia

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



O ministro austríaco da Saúde, Rudolf Anschober, anunciou nesta terça-feira (13/4) sua, declarando-se "esgotado" pela gestão da pandemia de COVID-19.Depois de "15 meses que me pareceram 15 anos [...], me demito do meu cargo", declarou o ministro, um ambientalista de 60 anos, visivelmente, em uma coletiva de imprensa em Viena."Há várias semanas estou esgotado e me falta", explicou.O ministro, que esteve internado no mês passado por "problemas" será substituído por Wolfgang Mückstein, de 46 anos, a partir de segunda-feira.Anschober foi nomeado ministro da Saúde em janeiro de 2020 dentro da coalizão com osdo chanceler Sebastian Kurz, pouco antes dos primeiros casos de coronavírus serem detectados na Áustria."O ministério se tornou de um dia para o outro o centro de gestão da crise da pandemia", disse ele, mencionando as centenas de ordensnaquela época. "Apesar dos erros, fizemos muitas coisas certas", considerou.A Áustria, um país de 8,9 milhões de, registra até agora 9.700 mortes por COVID-19.Em um comunicado, Sebastian Kurz agradeceu a Anschober por ter "se sacrificado pelo nosso país", enquanto o presidente Alexander Van der Bellen elogiou no Twitter seu "esforço".

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.