Balanço da COVID-19: saiba quantas pessoas já morreram em todo o mundo

Centro de vacinação contra a COVID-19 em Nova York: cidade na semana passada bateu recorde de 524.520 doses aplicadas (foto: Michael M. Santiago / Getty Images / AFP )

deprovocou ao menos 2.917.316 mortes nodesde que o escritório da Organização Mundial da Saúde (OMS) nanotificou a aparição da doença, em dezembro de 2019, segundo umrealizado pela Agência France Press neste sábado (10/4) às 7h (horário de Brasília) a partir de fontes oficiais.





Desde o início da epidemia, mais de 134.648.510 pessoas contraíram a doença. A grande maioria dos infectados se recupera, mas uma parte ainda mal avaliada conserva os sintomas por semanas ou inclusive meses.

Os dados se baseiam nos relatórios comunicados diariamente pelas autoridades de saúde de cada país e excluem as correções realizadas posteriormente pelos diferentes organismos, como na Rússia, Espanha e Reino Unido.



Na sexta-feira (9/4), o mundo registrou 13.924 novas mortes e 769.876 casos. Os países que registraram mais óbitos segundo os últimos balanços oficiais são Brasil com 3.693, Estados Unidos (931) e México (874).



A quantidade de mortos nos Estados Unidos totaliza 561.074 por 31.085.251 casos.



Depois dos Estados Unidos, os países com mais vítimas mortais são Brasil, com 348.718 mortos por 13.373.174 casos, México com 207.020 mortos (2.272.064 casos), Índia com 168.436 mortos (13.205.926 casos) e Reino Unido com 127.040 mortos (4.365.461 casos).



Entre os países mais afetados, a República Tcheca registra a maior taxa de mortalidade, com 259 mortes a cada 100.000 habitantes, seguida pela Hungria (238), Bósnia (222), Montenegro (216) e Bulgária (204).



Neste sábado às 7h e desde o início da epidemia, a Europa soma 992.995 mortes (46.016.590 contágios), América Latina e Caribe 823.259 (26.008.344), Estados Unidos e Canadá 584.315 (32.127.378), Ásia 282.857 (19.244.871), Oriente Médio 117.693 (6.879.123), África 115.192 (4.332.511) e Oceania 1.005 (39.696).



Desde o começo da pandemia, a quantidade de testes de diagnóstico realizados aumentou consideravelmente e as técnicas de rastreamento melhoraram, provocando um aumento dos casos declarados.



No entanto, a quantidade de casos diagnosticados reflete apenas uma parte do total, os casos menos graves ou assintomáticos continuam sem serem detectados.



Este balanço foi realizado com dados das autoridades nacionais coletados pelos escritórios da AFP e com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).



Devido às correções das autoridades ou à publicação tardia dos dados, o aumento dos números publicados em 24 horas pode não corresponder exatamente com os números do dia anterior.

O que é um lockdown?

Vacinas contra COVID-19 usadas no Brasil

Oxford/Astrazeneca

Produzida pelo grupo britânico AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, a vacina recebeu registro definitivo para uso no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . No país ela é produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).



CoronaVac/Butantan

Em 17 de janeiro, a vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan no Brasil, recebeu a liberação de uso emergencial pela Anvisa



Janssen

Pfizer

Como funciona o 'passaporte de vacinação'?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.







Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.