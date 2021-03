Comissária defende UE contra críticas de nacionalismo em vacinação

Mairead McGuinness, comissária europeia para Serviços Financeiros (foto: Kenzo TRIBOUILLARD/AFP)

A Comissária Europeia para Serviços Financeiros, Mairead McGuinness, afirmou que é preciso "se acalmar e olhar sem paixão" para o tema das vacinas contra a covid-19, e defendeu a União Europeia contra as críticas de nacionalismo, afirmando que o bloco já exportou para 31 países.Em entrevista à BBC, a comissária disse que o Reino Unido está incluído entre as nações que receberam imunizantes da UE, e, em reunião na próxima semana, os líderes dos estados membros tomarão decisões sobre possíveis restrições em exportações. Nos dias 25 e 26, será realizado um encontro do Conselho Europeu."As pessoas estão nervosas pela vacinação não estar se desenvolvendo como se esperava", afirmou. "A AstraZeneca está fornecendo doses ao Reino Unido, mas não à UE, em minha visão". Ela disse não querer que o tema seja levado para o nacionalismo, uma vez que até "todos estarem seguros, ninguém estará", e que "poderemos ter outras pandemias pela frente"."O mundo seguirá lidando com covid-19 para além deste ano, e é preciso visão global", afirmou McGuinness, sobre a cooperação e o desenvolvimento das vacinações. Questionada sobre o imunizante da AstraZeneca, que chegou a ser suspenso em grande parte da UE, ela respondeu que não vê hesitação dos cidadãos quanto às vacinas, e "pessoas estão tomando a da AstraZeneca e muito felizes com isso".Sobre o Brexit, a comissária afirmou que o Reino Unido tomou decisões unilaterais sobre a questão da fronteira na Irlanda do Norte. Segundo McGuinness, as negociações foram difíceis, e restou à UE a judicialização do caso.Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.