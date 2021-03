Ex-presidente peruano Fujimori retorna à prisão após problemas respiratórios

O ex-presidente peruano octogenário Alberto Fujimori voltou à prisão depois de ter estado internado em uma clínica local por problemas respiratórios, informou neste domingo o Instituto Penitenciário Nacional (INPE).



Fujimori "voltou em segurança em uma ambulância na tarde de sábado para a prisão", disse à AFP um porta-voz do INPE.



O ex-presidente de 82 anos foi internado na sexta-feira para exames para determinar se a causa de seus problemas respiratórios se devia à covid-19, informou sua filha Keiko Fujimori.



"Ele está passando por uma série de testes para entender o motivo da baixa saturação de oxigênio", disse Keiko no sábado à rádio RPP.



De acordo com ela, seu pai deu negativo a um teste rápido do antígenos de covid-19 na noite de sexta-feira, mas os médicos recomendaram esperar pelo resultado de um teste de PCR - mais confiável - para descartar uma possível infecção pelo vírus respiratório.



"Nos últimos dias ele tem dormido com oxigênio", disse a filha mais velha, de 45 anos, e atual candidata à presidência do Peru.



Fujimori deu entrada na clínica na sexta, quando agentes penitenciários o levaram para um check-up na base policial a leste de Lima, onde ele cumpre pena de 25 anos por crimes contra a humanidade e corrupção.



De origem japonesa, Fujimori sofre de problemas respiratórios e neurológicos (paralisia facial) e hipertensão. Ele está na prisão desde 2007.



Em maio de 2020, um tribunal peruano declarou infundado um recurso da família solicitando a libertação de Fujimori pelo risco de contrair a covid-19.



A resolução destacou que Fujimori é o único preso da base policial, portanto não há probabilidade de superlotação e contágio, como ocorre em outras penitenciárias do país sul-americano.



O Peru acumula mais de 50.000 mortes por covid-19, com 1,4 milhão de casos confirmados.