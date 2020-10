COVID-19: Macron decreta lockdown na sexta para conter segunda onda

(foto: AFP) Emmanuel Macron, decretou nesta quarta-feira (28) um lockdown em todo o território nacional a partir da próxima sexta-feira (30) e pelo menos até 1º de dezembro, na tentativa de conter a segunda onda do coronavírus. O número de novos casos da COVID-19 chegou a 33 mil nas últimas 24 horas e 523 novas mortes. O presidente da França,, decretou nesta quarta-feira (28) umem todo o território nacional a partir da próxima sexta-feira (30) e pelo menos até 1º de dezembro, na tentativa de conter a segunda onda do coronavírus. O número de novos casos dachegou a 33 mil nas últimas 24 horas e 523 novas mortes.

A França enfrentou o auge da pandemia em abril, quando o resto da Europa também vivia a crise do número de casos. Bares, restaurantes e estabelecimentos comerciais não essenciais vão fechar, mas diferentemente do confinamento de dois meses, imposto entre março e maio, as escolas vão permanecer abertas, disse Macron em um discurso transmitido pela televisão.

Macron disse que "as escolas permanecerão abertas e as casas de saúde e as casas de repouso podem ser visitadas”, disse.