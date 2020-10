Alemanha volta a proibir presença de público em eventos esportivos

O governo da Alemanha anunciou nesta quarta-feira a proibição de presença de público em eventos esportivos, incluindo o Campeonato Alemão de futebol (Bundesliga), numa medida para combater a propagação de uma segunda onda pandemia do novo coronavírus.

A medida, que entra em vigor na próxima segunda-feira e vai até o final de novembro, foi tomada depois que o país Alemanha registrou um recorde de contágios, com 14.964 casos nas últimas 24 horas.

No caso do futebol, foi permitida a volta de torcedores aos estádios locais em meados de setembro, seguindo um protocolo proposto pela Federação Alemã (DFL), que incluia medidas como a proibição de lugares para ficar em pé e a venda de bebidas alcoólicas nas arenas, além da realização de jogos com torcida única até o final do ano.