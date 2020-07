Voluntária recebe dose de vacina que está sendo testada no Brasil (foto: Handout / governo de São Paulo / AFP)

O governo dos Estados Unidos comprou 100 milhões de doses da vacina candidata contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech.



Segundo nota das empresas divulgada nesta quarta-feira (22), a negociação ficou no valor de US$ 1,95 bilhão para o recebimento do primeiro lote e o governo também pode ampliar a comprar para 500 milhões de unidades no caso de sucesso da vacina e da aprovação dos órgãos competentes.



Ainda conforme nota divulgada pela Pfizer, as duas empresas têm capacidade para produzir cerca de 100 milhões de doses neste ano e, potencialmente, mais de 1,3 bilhão de doses até o fim de 2021, conforme os resultados da última fase de testes.



A BNT 162 é uma das mais avançadas candidatas a imunizar contra a COVID-19 e já está nas fases 2 e 3, que estão sendo realizadas de maneira conjunta para agilizar os resultados, pois ela foi considerada segura para os humanos na primeira fase de testes.



A vacina candidata usa parte do mRNA do vírus para provocar a imunização, em um método parecido usado por outra candidata bastante avançada, a desenvolvida pela empresa norte-americana Moderna e o Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas (NIAID).