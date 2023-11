BH tem calor de 34°C e sem chuva nesta terça

432

Calorão é esperado para BH e Minas nesta terça (foto: Jair Amaral/EM/D.A. Press)

A previsão para a terça-feira (24/10), em Belo Horizonte é de céu claro a parcialmente nublado com temperatura elevada de 34°C e baixa umidade relativa do ar, em torno de 25% à tarde.

De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima pela manhã foi de 18°C e há previsão de mudança do tempo nas próximas 48 horas, com possibilidade de chuvas típicas da primavera.

A terça-feira (24/10), em Minas Gerais é de tempo quente e seco. A atuação de um centro de alta pressão em médios níveis da atmosfera mantém o predomínio de sol em quase todo o estado, fazendo com que as temperaturas se elevem muito ao longo do dia.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, há propagação de áreas de instabilidade que tendem a provocar pancadas de chuva isoladas no Triângulo Mineiro, inclusive com possibilidade de queda de granizo.

Há uma pequena possibilidade de chuva isolada à noite, no Sul e Zona da Mata, após uma tarde quente e seca. O Inmet também alerta para uma mudança nas condições do tempo ao longo da semana, com chuva em todas as regiões mineiras entre quinta e sexta-feira.