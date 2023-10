Minas tem 728 cidades em alerta para granizo

Alerta para chuva de granizo até sábado para 728 cidades mineiras (foto: João Alves/Flickr)

Minas Gerais tem 728 cidades em alerta de chuva de até 50 mm/dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, com queda de granizo.

O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia vale até às 10h, do sábado (07/10) e são para Região Metropolitana de Belo Horizonte, as regiões do Triângulo Mineiro, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Sul de Minas, Campo das Vertentes,, Jequitinhonha, Norte e Noroeste de Minas.

Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Leia também: Duas regiões de BH estão em alerta de risco geológico até domingo

Instruções do Inmet

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

