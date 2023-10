BH: chuva deve continuar durante o fim de semana

432

Sexta será de céu nublado e com possiblidade de pancada de chuva a qualquer momento em BH (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A sexta-feira (6/10) e o final de semana serão de chuva e céu encoberto em Belo Horizonte. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de muitas nuvens no céu com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante toda a sexta-feira.

A temperatura máxima prevista em BH é de 31°C e a mínima registrada foi de 20°C. Segundo a Defesa Civil, o tempo segue chuvoso, mas com redução do volume de chuva nas primeiras horas da manhã. O órgão recomenda ainda atenção aos motoristas e pedestres.

No sábado (7/10), o céu fica encoberto durante todo o dia, com possibilidade de chuvisco na parte da tarde. A máxima prevista é 34°C e a mínima fica na casa dos 19°C.

O domingo (8/10) será de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada a qualquer hora do dia. A temperatura fica entre 34°C e 17°C.

Sexta em Minas

A sexta-feira (6/10) será mais um dia de tempo abafado e com pancadas típicas de primavera em Minas, segundo o Inmet. O sistema frontal se distancia da costa, porém a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade favorece a formação de áreas de instabilidades e a ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas, a partir da tarde, em todas as regiões mineiras.

As temperaturas máximas superam os 30ºC em todo o estado, podendo chegar a 38ºC no Triângulo Mineiro e no Norte de Minas.

A previsão ainda indica céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Oeste, Sul, Sudoeste e Zona da Mata. Céu parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba, Central Mineira e Noroeste. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado.