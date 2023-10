Choveu 93% do esperado para o mês na Região Centro-Sul de BH

432

Em apenas 5 horas, choveu 71,4% do esperado para todo mês na Regional Centro-Sul (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Até a manhã desta sexta-feira (6/10), a Região Centro-Sul de Belo Horizonte já registrou 93,5% do acumulado de chuva esperado para todo o mês de outubro. Já choveu 102,9 mm de chuva na região. A informação é da Defesa Civil da capital. A média climatológica do mês é 110,1 mm.









Mesmo com a forte chuva da madrugada, a Defesa Civil da capital não registrou chamados de emergência em BH até o momento.

Acumulado de chuva entre 1h e 5h30 do dia 06/10

Barreiro: 30,3 (27,5%)

Centro Sul: 78,6 (71,4%)

Leste: 31,8 (28,9%)

Nordeste: 28,2 (25,6%)

Noroeste: 29,4 (26,7%)

Norte: 21,8 (19,8%)

Oeste: 54,4 (49,4%)

Pampulha: 21,6 (19,6%)

Venda Nova: 12,8 (11,6%)





Até o momento, a Centro-Sul, Oeste e Barreiro foram as regionais com o maior acúmulo de chuva em outubro, com 102,9 mm, 82,4 mm e 70,8 mm.

Acumulado de chuva em outubro até 5h30 do dia 6:

Barreiro: 70,8 (64,3%)

Centro Sul: 102,9 (93,5%)

Leste: 55,4 (50,3%)

Nordeste: 61,0 (55,4%)

Noroeste: 59,0 (53,6%)

Norte: 57,0 (51,8%)

Oeste: 82,4 (74,8%)

Pampulha: 43,8 (39,8%)

Venda Nova: 38,0 (34,5%)