Duas regiões de BH estão em alerta de risco geológico até domingo

Em virtude do volume de chuva das últimas horas e a previsão de novas precipitações em Belo Horizonte , há um alerta de risco geológico moderado para a Região Oeste, e forte para a Região Centro-Sul da capital, até domingo (6/10).

A Defesa Civil recomenda para os moradores das regiões, atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.