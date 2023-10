Grande BH tem pontos de alagamento na manhã desta sexta (6)

Pista da Fernão Dias, em Betim, ficou alagada devido ao temporal da madrugada (foto: Arteris/Divulgação)

O motorista vai precisar de atenção e paciência na manhã desta sexta-feira (6/10). Depois da forte chuva da madrugada, a Grande BH registra pontos de alagamento em diferentes pontos.

Em Betim, na BR-381, a Arteris, concessionária que administra a rodovia, alertou para alagamento na altura do km 487. Faixas nos dois sentidos da pista ficaram fechadas no início da manhã de hoje.

Por volta das 8h, apenas uma faixa no sentido São Paulo seguia fechada. O fluxo segue com lentidão nas faixas da esquerda e central no sentido SP. Há 1 km de engarrafamento no local.

Em Belo Horizonte, a BHTrans alertou para pontos de alagamento na Avenida Cristiano Machado sobre o Elevado Jacuí, no sentido centro. O Elevado está fechado e os veículos foram desviados para a pista marginal. Há registro de lentidão até a Avenida Bernardo Vasconcelos.

Trânsito

Acidentes deixam o trânsito lento na Avenida Antônio Carlos e no Túnel do Lagoinha, no sentido centro, na manhã de hoje. A BHTrans ainda registrou engarrafamento nas avenidas Cristiano Machado com Saramenha e na Avenida Risoleta Neves entre a rotatória da Estação São Gabriel e a Avenida Waldomiro Lobo.