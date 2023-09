Irmãos são encontrados mortos após suspeita de estupro de vulnerável

432

Perícia preliminar, feita no local do crime, constatou que as vítimas foram alvejadas principalmente na cabeça (foto: Pixabay / Reprodução) Os corpos de dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram encontrados debaixo de uma ponte no povoado de Barra Alegre, em Antônio Dias, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na manhã desta sexta-feira (29/9). As vítimas eram irmãos e foram executados com, pelo menos, 25 perfurações.





A perícia preliminar, feita no local do crime, constatou que as vítimas foram alvejadas principalmente na cabeça. Um suspeito, de 17 anos, foi identificado. Ele foi encaminhado a delegacia, onde negou envolvimento na ocorrência.





Até as 22h desta sexta-feira, nenhuma pessoa havia sido presa. Os corpos foram encaminhados para uma funerária da cidade.