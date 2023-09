Homem que matou esposa a facadas na frente do filho é condenado a 24 anos

432

Diego Mendes Pireth, ao lado da esposa Wellen Cássia Cardoso de Melo, assassinada aos 34 anos pelo marido (foto: Arquivo pessoal) O Tribunal do Júri de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, condenou Diego Mendes Pireth a 24 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo assassinato da esposa, Wellen Cássia Cardoso de Melo, aos 34 anos. Ela foi executada a facadas em 12 de julho do ano passado. O filho deles, à época com 8, presenciou a morte da mãe. A sentença foi proferida na última quarta-feira (27/9) e divulgada nesta sexta (29/9) pelo Ministério Público.





Dois anos depois do sequestro, Diego assassinou a esposa com cinco golpes de faca no pescoço no apartamento onde o casal vivia, no Bairro Brasil, na Região Central de Uberlândia. No dia do homicídio, eles discutiram em razão da procura de um apartamento para locação, segundo o MP. O filho deles foi ouvido em sede judicial pelo rito do depoimento especial e detalhou a forma de execução do crime.