Homem que ateou fogo em lote próximo a asilo em Contagem é solto

432

Por medidas de segurança, um asilo próximo ao lote foi evacuado (foto: Reprodução) A Justiça de Belo Horizonte mandou soltar o homem, de 49 anos, suspeito de atear fogo em um lote vago que causou a evacuação de um asilo no bairro Acardia, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no último dia 20. Ninguém se feriu na ocasião.





Relembre o caso





Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi apontado por uma testemunha, que informou à Polícia Militar que viu o momento em que o suspeito ateou fogo em um lote vago.





Ao visualizar os militares, o homem tentou fugir, mas foi cercado e preso. Durante a fuga, ele se machucou ao cair de um telhado.



O suspeito foi socorrido para o Hospital Municipal de Contagem, onde ficou preso sob escolta, fazendo exames e sendo medicado.

Sete guarnições do Corpo de Bombeiros trabalharam no combate às chamas, que durou cerca de seis horas. Durante a madrugada do dia 21, o fogo foi controlado. Ao todo, 25 hectares do lote foram queimados.





Ao menos 60 idosos foram retirados da casa de repouso que fica próxima ao lote incendiado. Ninguém se feriu.