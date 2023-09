Justiça aceita denúncia e torna réu suspeito de matar humorista em Ipatinga

O suspeito de matar o humorista e empresário Tiago Rodrigues Brito, de 36 anos, em Ipatinga, no Vale do Aço, virou réu após a Justiça mineira aceitar a denúncia feita pelo Ministério Público (MPMG). O crime aconteceu em 15 de agosto e o suspeito segue foragido.

Assassinato do humorista aconteceu em 15 de agosto, dentro de uma farmácia em Ipatinga

A decisão foi publicada na última quarta-feira (27) e é assinada pelo juiz João Paulo Júnior da Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri de Ipatinga. Nela, o magistrado classifica a denúncia feita como “satisfatória” e diz que “os fatos narrados permitem o exercício da ampla defesa e do contraditório”.