BH pode ter chuva e trovoadas neste fim de semana

BH pode registrar pancadas de chuva neste fim de semana (foto: Ramon Lisboa /EM/D.A Press)



A mínima, em ambos os dias, fica em 15°C, com previsão de céu parcialmente nublado. A diferença é que neste sábado não deve chover, sendo que no domingo pancadas de chuvas e trovoadas são esperadas no decorrer da tarde. As temperaturas devem seguir estáveis ou com ligeira elevação em Minas Gerais neste fim de semana, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Belo Horizonte, que registrou recorde de calor com 38,6°C na segunda-feira (25/9), não deve passar dos 30°C e 32°C, no sábado (30/9) e no domingo (1°/10), respectivamente.A mínima, em ambos os dias, fica em 15°C, com previsão de céu parcialmente nublado. A diferença é que neste sábado não deve chover, sendo que no domingo pancadas de chuvas e trovoadas são esperadas no decorrer da tarde.









Vale dizer que no Noroeste, Norte e Vale do Jequitinhonha também deve chover de forma isolada. No restante de Minas, não há previsão de precipitações, apenas de sol entre nuvens.





Já no domingo, a chuva, acompanhada de trovoadas isoladas, volta a cair à tarde em decorrência da formação de áreas de instabilidade em praticamente todo o estado, exceto no Norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, onde a probabilidade é mínima. As temperaturas vão oscilar entre 14°C, no Sul, e 37°C no Noroeste.