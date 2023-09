Centros de saúde de BH recebem reforço de profissionais do Mais Médicos

Médicos vão receber bolsa-formação do Ministério da Saúde (foto: Aline Rezende / PBH / Divulgação)

Vinte e cinco profissionais do Programa Mais Médicos, do Governo Federal, passam a integrar as equipes dos centros de saúde de Belo Horizonte. Os novos contratados estão sendo direcionados para unidades das noves regionais da capital, com o objetivo de recompor as equipes de saúde da família.