Acidente entre carreta, carro e caminhão-tanque mata uma pessoa

O motorista do caminhão-tanque ficou preso à ferragens e morreu no local do acidente (foto: CBMMG)

Um acidente entre um caminhão-tanque, uma carreta e um carro de passeio deixou uma pessoa morta e ao menos cinco feridas na BR-381. A batida foi na noite dessa quarta-feira (26/7), em São Gonçalo do Rio Abaixo, Região Central de Minas, e a pista segue interditada nos dois sentidos na manhã de hoje.

A batida frontal foi na altura do km 376. Segundo informações iniciais, duas pessoas ficaram presas às ferragens e precisaram ser retiradas pelo Corpo de Bombeiros.

Quatro pessoas estavam no carro de passeio. Um homem foi resgatado em estado grave e levado para o Hospital de Itabira pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma mulher foi levada para o hospital pela ambulância de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Os outros dois passageiros, uma mulher e uma criança, foram resgatadas por populares com ferimentos leves.

O motorista da carreta já estava fora do veículo quando o socorro chegou e recusou atendimento médico. O condutor do caminhão-tanque ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente.

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente entre três veículos na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Com o impacto, a carga de gasolina levada pelo caminhão-tanque vazou na pista.

Oito equipes do Corpo de Bombeiros atuam na ocorrência desde o final da noite. Militares do Pelotão de Operações Químicas, Biológicas, Radiológicas e Nucleares (PQBRN) estão trabalhando no transbordo da carga de combustível do caminhão.

A dinâmica do acidente não foi divulgada. Ainda não há previsão de liberação da rodovia.