Caminhão perde freios e usa área de escape do Anel Rodoviário de BH

432

Além do motorista, o filho dele, de 16 anos, estava no caminhão na hora do acidente. Ninguém ficou ferido (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um caminhão carregado com terra perdeu os freios e usou a área de escape do Anel Rodoviário de Belo Horizonte na madrugada desta quinta-feira (27/7).

Segundo Afrânio Batista Dias, de 67 anos, dono da empresa responsável pelo caminhão, o motorista informou que passou por cima de um objeto na pista que arrebentou a mangueira de freio.

O motorista saiu de Congonhas, na região Central do Estado, e seguia sentido bairro Água Branca, em Contagem, na Região Metropolitana de BH.

Além do motorista, o filho dele, de 16 anos, também estava no caminhão. Ninguém ficou ferido.

A BHTrans informou que o caminhão acessou o escape por volta de 2h da manhã. A Polícia Militar e equipes da prefeitura estão no local na manhã de hoje para acompanhar a retirada do veículo da área de escape.

ENTENDA COMO FUNCIONA

Essa é a nona vez que veículos de carga utilizam a área de escape , que foi inaugurada em agosto de 2022.

A intervenção, que amplia a pista com uma "piscina de concreto", foi feita na altura do km 541, no sentido Vitória, entre a BR-040 e o trevo do Betânia, próximo ao acesso ao bairro Buritis. A estrutura foi projetada para evitar acidentes em um local conhecido por grandes ocorrências.

Ao formar uma rampa nas partes consideradas mais perigosas da rodovia, o local garante uma desaceleração rápida do veículo em pane, permitindo que aqueles de grande porte parem em uma emergência, como a perda de freios.