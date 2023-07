Mais de uma tonelada de maconha é apreendida em meio a carga de pimentões

432

Ao menos uma tonelada e meia de maconha foi apreendida em um caminhão carregado com pimentões, nessa quarta-feira (26/7), na MG-050, em Mateus Leme, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

(foto: PMRv/Divulgação)

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a droga foi encontrada debaixo da carga de vegetais por cães farejadores.

O caminhão saiu do estado do Paraná, no Sul do país, com destino às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (CeasaMinas), em Contagem, também na Grande BH.

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas.

Ainda de acordo com a PMRv, a carga de pimentões será destinada à Prefeitura de Mateus Leme.