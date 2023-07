Dupla suspeita de torturar e matar idoso em Uberaba se entrega à polícia

432

Após mandados de prisão, expedidos pela Justiça, os suspeitos se apresentam à PC de Uberaba (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Dois homens, de 29 e 30 anos, suspeitos de torturar e matar um idoso, de 74 anos, em Uberaba (Triângulo Mineiro), na Dois homens, de 29 e 30 anos, suspeitos de torturar e matar um idoso, de 74 anos, em Uberaba (Triângulo Mineiro), na madrugada do dia 16/7 (domingo) , se apresentaram à Polícia Civil (PC) na tarde dessa segunda-feira (24/7). Após prestarem depoimentos ao delegado de plantão, foram encaminhados para a Penitenciária Professor Aloisio Inácio Oliveira.



Contra os suspeitos do latrocínio do aposentado Abadio de Oliveira Godoi, já haviam dois mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça.



Apesar de obter provas durante o curso da investigação, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que os suspeitos negaram a prática dos fatos e apresentaram versões contraditórias.

Ao chegar ao local, ele viu o irmão deitado no chão da cozinha, com a barriga para baixo, pés e mãos amarrados e diversos cortes e hematomas pelo corpo e pulsos quebrados. Uma sacola plástica cobria a cabeça do idoso e, por baixo, uma blusa amarrada na boca e ainda uma sacola plástica por baixo da mesma para amordaçá-lo.

Ainda conforme a PM, não havia sinais de luta corporal no local e, aparentemente, nenhum objeto teria sido roubado.

Um parente do aposentado relatou à PM que ele guardava valor alto em dinheiro em algum local da residência. No entanto, os policiais militares não localizaram nenhum valor.



Nota atualizada da PCMG na íntegra



“A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que, baseada em provas obtidas durante o curso da investigação, representou pela prisão temporária de dois suspeitos pela morte de um homem, de 74 anos, ocorrida em Uberaba, na madrugada do dia 16 de julho. O mandado, expedido pela Justiça local em 21/7, foi cumprido na última segunda-feira, 24/7, mediante apresentação dos envolvidos, os quais apresentaram versões contraditórias, e negaram a prática dos fatos.

Os dois suspeitos, de 29 e 30 anos, foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficam à disposição da Justiça. Mais informações poderão ser repassadas à imprensa com o andamento das investigações”.