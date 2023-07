Idoso é preso por estuprar criança por quatro anos no Vale do Jequitinhonha

432

Menina percebeu que foi abusada sexualmente depois de palestra na escola sobre o tema (foto: PCMG / Divugalgação) Um homem de 78 anos foi preso de forma preventiva por estuprar a sobrinha-neta por quatro anos, desde que ela tinha 5 anos até completar 9, em Jenipapo de Minas, no Vale do Jequitinhonha. A prisão aconteceu nessa terça-feira (25/7) e também contou com um mandado de busca e apreensão.

A vítima, hoje com 13 anos, relatou os abusos depois que participou de uma palestra na escola sobre violência sexual. Desde que se deu conta de que havia sido vítima, a menina passou a apresentar quadro de depressão e ansiedade.









Finalizados os procedimentos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional. O inquérito policial deverá ser concluído nos próximos dias e remetido à Justiça. A Polícia Civil orienta que todas as violações contra crianças e adolescentes sejam denunciadas aos órgãos de proteção e podem ser registradas em unidades policiais ou por meio dos disques 100 e 181.

Estupro de vulnerável

Em 2023, conforme dados abertos de crimes violentos disponibilizados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas, além do caso da jovem de 13 anos, outro estupro de vulnerável foi registrado em Jenipapo de Minas. O crime foi computado no banco de dados da pasta em fevereiro.





Já no restante do estado, 1.582 crianças, adolescentes ou pessoas que não têm o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender, foram estupradas em Minas Gerais. Os dados são referentes até o mês de junho, quando foram registradas 246 ocorrências do crime.