Homem morre ao colidir na traseira de veículo do amigo em Minas Gerais

Carmo de Oliveira Lima Neto, de 37 anos, morreu no local do acidente (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Um homem de 37 anos, motorista de um Chevrolet Corsa, morreu na madrugada desta quarta-feira (26/7) após bater na traseira do carro de um amigo, um Fiat Siena. Eles seguiam no mesmo sentido da MG-188 quando colidiram nas proximidades de Coromandel, no Alto Paranaíba.

Segundo informações divulgadas pelo Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu), o acidente ocorreu, provavelmente, porque a vítima dormiu ao volante.

No momento da chegada da equipe do Samu, o motorista do Corsa já havia falecido.



Já o motorista do Siena sofreu apenas leves escoriações e não precisou ser levado para hospital.

Os dois motoristas eram amigos e moradores de Unaí, e teriam viajado até Coromandel para buscar um veículo.