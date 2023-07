PBH anuncia reforma urbanística do Parque JK e lança edital para projetos

432

Edital prevê planejamento de reforma para Parque JK e Praça Carioca. Na foto, área de ginástica do Parque JK (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG)

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou nesta sexta-feira (30/6) que irá reformar o Parque JK e a Praça Carioca, localizados no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e lançou edital para elaboração de estudos e projeto urbanístico. Além da reforma das áreas de lazer, o mesmo edital também contratará serviço de arquitetura e de engenharia para a implantação de um novo tipo de quiosque, que conte com sanitários públicos e que possa ser instalado em diversas áreas da cidade.









A PBH afirma que o objetivo da reforma no conjunto formado pelo parque e pela praça tem a ver com a reabertura da cidade após dois anos de pandemia. De acordo com a justificativa apresentada no edital, a Prefeitura acredita que espaços públicos abertos e de qualidade se tornaram ainda mais importantes depois da situação da Covid-19.





Apesar do Parque oferecer diversas opções de lazer como pista para caminhada, quadra de futebol, playground e área de ginástica, ainda podem ser observadas diversas demandas de manutenção e melhora no local para que se torne um espaço acessível, seguro e com possibilidade de múltiplos usos. Algumas dessas necessidades de reformas citadas no documento são: a calçada do Parque, que deverá ser reformada e ter sua acessibilidade adaptada e pavimento recuperado, a pista de caminhada, pisos, acessos e circulação dentro do parque, placas de identificação, áreas verdes, bebedouros, playground, equipamentos de ginástica e área de estacionamento.





Já os quiosques fazem parte do Projeto “Quiosques com banheiros para cidade” citado no edital. Eles devem contar com parte comercial e instalação sanitária acessível e serão distribuídos por toda cidade nas áreas de maior fluxo de pessoas com o objetivo de suprir a demanda. O projeto faz parte de uma ampliação e revitalização dos banheiros públicos, contemplada também por um edital publicado nesta quarta-feira (28/6) que convoca interessados em instalar sanitários para uso da população

Visão da população





A moradora do Bairro Sion Mariana Simões, de 43 anos, acredita na importância da realização de uma reforma do Parque. De acordo com a fotógrafa, o local é muito importante para o bairro, mas está sendo deixado de lado. "Eu tenho o costume de frequentar lá e a reforma é extremamente importante. As pistas de caminhada estão completamente estufadas e chega até ser perigoso. Eu frequentaria mais se passasse por uma reforma que resolvesse os problemas.”, conta.





“É um centro de lazer, mas está muito jogado, muito sujo”, continua. Para Simões, o Parque JK também tem outras demandas. “Algo deveria ser feito com aquele córrego que fica na lateral. Além disso, deveriam colocar ciclovias. Tem bicicleta, carrinho de bebê, gente passeando, tudo na mesma pista e acaba sendo perigoso.”, finaliza.





Já para Mariana Costa, moradora do bairro há 20 anos, a reforma não é suficiente, é importante a conscientização da população também. “A gente vê uma má utilização por parte da população. Acho que essa reforma deve vir com uma campanha de conscientização sobre a utilização.”, afirma.





Outras reformas





Além do conjunto do Parque JK e Praça Carioca, a Praça da Estação, localizada no hipercentro da cidade , e a Chaminé Olaria Jatobá, localizada no bairro Tirol, na Região do Barreiro também deverão passar por revitalização.





No caso da Praça da Estação, o projeto de reforma prevê recuperação do paisagismo e a manutenção das fontes luminosas instaladas no local. E no monumento do Barreiro, uma reforma deve conter a Chaminé que corre risco de queda e apresenta inclinação significativa.