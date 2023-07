Procon multa agência de viagens por propaganda enganosa

432

Empresa foi multada em R$ 314 mil e pode recorrer (foto: Reprodução/Google Maps) A agência de viagens Hurb Technologies S.A., conhecida popularmente como Hotel Urbano, foi multada pelo Procon de Minas Gerais em R$ 314 mil por propaganda enganosa capaz de induzir o consumidor ao erro.





Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a empresa divulgou um anúncio promocional de pacote de viagem, na modalidade “all inclusive”, para pagamento parcelado no boleto, mas, ao clicar no anúncio, o consumidor visualizava o valor mais caro do que o divulgado na promoção. Além disso, foram verificados outros anúncios cujos valores eram aumentados quando o consumidor tentava realizar a compra.









Além disso, o órgão considera que a conduta da empresa rompe com o consumidor, pois acaba causando prejuízo. “É inquestionável a enganosidade da publicidade”, afirma a decisão.





A multa é resultado de um processo administrativo instaurado pelo Procon-MG, por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte.

Em nota, o Hotel Urbano informou que "por questões legais, não comenta processos e/ou ações em andamento".