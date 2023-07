Homem filma jovem durante banho em hotel e acaba preso

432

Mulher estava no banho e percebeu que celular a filmava na janela basculante (foto: Reprodução/Pixabay) Uma jovem de 22 anos percebeu que foi filmada enquanto tomava banho em um hotel, em Governador Valadares, no Leste de Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado na terça-feira (27) e o suspeito foi preso.

Segundo a vítima, ela tomava banho quando percebeu, do lado de fora da janela basculante, a presença de um celular. Assim, constatou que estava sendo filmada.

Funcionários do hotel mostraram aos policiais imagens das câmeras de segurança que comprovaram o crime. O homem estava em uma área de jardim, que tem acesso proibido aos hóspedes.

Ainda de acordo com a PM, o autor, que foi localizado no quarto onde estava hospedado, confessou o crime e disse que tentou fazer a filmagem da mulher, mas que não tinha conseguido. O homem seria do estado do Piauí e estaria em Minas Gerais a trabalho.

Mas, ao verificar o celular dele, foram encontrados outros registros da mulher, que estava seminua, com datas dos dias 25 e 26 de junho. O hóspede afirmou que não compartilhou as imagens e apagou os dados assim que o celular foi devolvido.

Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência pelo crime de "produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes”, seguindo o artigo 216-C do Código Penal, com pena prevista de prisão, de um a dois anos.