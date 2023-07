Caminhoneiro que chamou mulher de 'tiziu e macaca' é solto

1156

A assessora parlamentar Marielle diz que autor das ofensas não pode ficar impune (foto: Linkedin)

Mais um caso de injúria racial está sendo investigado pela Polícia Civil. Desta vez, a vítima é Marielle Marlan, assessora da vereadora Moara Sabóia (PT), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela foi chamada de 'tiziu e macaca' pelo caminhoneiro Fabiano Araújo Duarte, que foi preso em flagrante, depois que a vítima o seguiu até a garagem da empresa onde ele trabalha. Apesar do crime ser inafiançável, o caminhoneiro foi solto depois de prestar depoimento.

Segundo Marielle, ela ia para o trabalho em seu carro, quando levou uma fechada do motorista do caminhão. “Parei num sinal e o motorista desceu da cabine do caminhão e veio em minha direção, se aproximou da janela e começou a fazer ofensas racistas. Depois disso, quando comecei a questioná-lo, ele saiu, apressado e voltou para o caminhão.”

Diante da situação, Marielle deixou que o caminhão seguisse seu caminho e começou a segui-lo, até a garagem da empresa S/A Group, onde o homem trabalha. De lá, ela telefonou à Polícia Militar e pediu ajuda.

O suspeito foi levado para a 10ª Delegacia de Polícia Civil em Ribeirão das Neves, onde foi ouvido.

O que diz a lei

Em janeiro deste ano, o governo federal sancionou lei que equipara o crime de injúria racial com o de racismo, tornando-o é inafiançável e imprescritível. A pena, que era de um a três anos, aumentou de dois para cinco.

A injúria racial se dá quando a honra de uma pessoa ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. O racismo ocorre quando o agressor atinge um grupo ou coletivo de pessoas, discriminando uma raça de forma geral.