Nova agiotagem: Procon fecha empresas que faziam empréstimos ilegais

As empresas não tinham autorização do Banco Central para fazer empréstimos (foto: Divlgação/Procon Uberlândia) Duas empresas que faziam empréstimos de maneira irregular foram multadas e fechadas pelo Procon de Uberlândia nessa quinta-feira (11/5). Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Polícia Civil e Secretaria de Estado da Fazenda participaram da ação na cidade do Triângulo Mineiro.



Homem é preso por agiotagem contra idosos e pessoas com deficiência em MG Na chamada “nova agiotagem” é feito um empréstimo pessoal com a garantia de pagamento na modalidade cartão de crédito. Por isso os juros são abusivos. Há ainda a cobrança de taxas não regulamentadas. Foram apreendidos documentos e máquinas de cartão de crédito nas empresas.

De acordo ainda com o Procon, as empresas não davam detalhes da negociação, inclusive suprimindo a alíquota dos juros.

As investigações chegaram às empresas a partir de anúncios feitos em cartazes cm oferecimento de crédito, mas sem identificação.

Além de coibir a prática ilegal, a ação evita armadilhas que levam ao superendividamento.



“Algumas pessoas vão ao Procon dizendo que foram enganadas ao fazer empréstimos usando o limite do cartão de crédito. Elas veem anúncios que prometem trocar o limite por dinheiro na hora e acabam caindo na armadilha. Mas os juros são muito altos, o que coloca o consumidor em uma situação de extrema vulnerabilidade. Se não conseguirem pagar a parcela, os juros do cartão de crédito vão ser aplicados, aumentando ainda mais a dívida”, alertou o superintendente do Procon, Egmar Ferraz.